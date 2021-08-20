Adıyaman'dan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi
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Adıyaman'dan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi

Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Kastamonu'daki selden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Kastamonu'daki selden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Besni Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından içerisinde yaşam ve gıda malzemelerinin bulunduğu 2 tır yardım toplandı. İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal'ın yaptığı dua sonrası tırlar Kastamonu'ya doğru yola çıktı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, yaptığı konuşmada, ilçede toplanan yardımları Kastamonu'ya ulaştırmak üzere uğurladıklarını belirtti.

Besni halkının yardım konusunda cömert davrandığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm unsurlarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla her türlü imkanlarıyla gerek sel bölgesinde gerekse de yangın bölgesinde zaten varlığını fazlasıyla vatandaşımıza hissettirdi. Bizler de sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, hayırsever vatandaşlar olarak 2 gün içerisinde 2 tır gıda malzemesiyle oradaki vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Rabb'im tüm hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin."

Adıyaman'dan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi
Adıyaman'dan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi
Adıyaman'dan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi
Adıyaman'dan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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