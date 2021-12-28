Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Haberler
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Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Gerger İlçe Komutanlığı ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe kırsalında yaban hayvanlarına buğday, mama ve ekmek bıraktı.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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