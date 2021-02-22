Adıyaman'da Vergi Haftası kutlanıyor
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Adıyaman'da Vergi Haftası kutlanıyor

22.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:03
Adıyaman'da Vergi Haftası kutlanıyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 32. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Defterdar Mustafa Erdem ve personelini makamında kabul etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 32. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Defterdar Mustafa Erdem ve personelini makamında kabul etti.

Vali Çuhadar, Defterdar Erdem ve personeliyle bir süre sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çuhadar, tarihten bu yana verginin önemine değinerek, Erdem ile çalışanları gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Erdem de kendilerine sağladığı motivasyon için Vali Çuhadar'a teşekkür edip, çiçek taktim etti.

Defterdar Mustafa Erdem ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çuhadar; "Ülkemizde, vatandaşlarımıza sunulacak kamu hizmetlerinin, en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için, gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında, vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır." dedi

Toplumsal ihtiyaçların önemli bir kısmının vergi tahsilatlarıyla karşılandığını belirten Çuhadar, şunları kaydetti:

"Devletin sağlamak yükümlü olduğu başta güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, yol, su gibi temel hizmetler ile alt yapı hizmetleri gibi ortak ihtiyaçların karşılanması için kullandığı en güçlü kaynaklar vergilerdir. Toplumsal ihtiyaçların çok önemli bir kısmı vergi tahsilatları ile karşılanmaktadır. Bu anlamda vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla bu yıl 32. kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, özveri ile çalışan tüm Defterdarlık personelimizin Vergi Haftasını kutluyor, mükelleflerimize bol ve kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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