Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Besni Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Son Dakika Haberleri
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