Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy idaresindeki 02 AK 311 plakalı makam aracı ile Ayşe K. idaresindeki 21 AAR 732 plakalı otomobil Kahta Siverek kara yolu hastane kavşağı civarında çarpıştı.

Kazada yaralanan Ayşe K, 112 Acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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