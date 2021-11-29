Adıyaman'da Helikopterle Trafik Denetimi Yapıldı

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman'da jandarma ve emniyet sorumluluk bölgesinde trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sıklıkla yapılan trafik denetimleri bu kez havadan gerçekleştirildi.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Jandarma ve Emniyete ait yol kontrol ve uygulama noktalarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinden Besni yol ayrımına kadar yapılan helikopter destekli trafik denetiminde İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt uygulama ile ilgili Vali Mahmut Çuhadar'a bilgiler verdi. Yaklaşık 1 saat süren denetimde trafik yoğunluğunun olduğu Adıyaman-Gölbaşı Karayolundaki trafik denetimleri kontrol edilerek şehirlerarası trafiğin son durumu gözlemlendi.

Denetimle ilgili açıklamalarda bulunan ve yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün Jandarma Genel Komutanlığımıza ait helikopterle ilimizin şehirlerarası geçiş yolu olan Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde trafik güvenliğinin ne durumda olduğunu havadan denetleme ve görme imkanımız oldu. Vatandaşlarımızın trafik güvenliği bizim için çok önemli. O yüzden yerden olduğu gibi havadan da denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum"dedi.

Helikopterle yapılan trafik denetimine, Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Jandarma ve Emniyet Trafik Şube Müdürleri katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet