Adıyaman'da göçük: 1 yaralı
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Adıyaman'da göçük: 1 yaralı

Adıyaman'da altyapı çalışması esnasında 1 işçi toprak altında kalarak yaralandı.

14.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:40
Adıyaman'da göçük: 1 yaralı

'da altyapı çalışması esnasında 1 işçi toprak altında kalarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sümerevler Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarında, bir işçi çalışırken aniden toprağın kayması sonucu göçük meydana geldi.

Kazada, Emin Reçber göçük altında kalarak ayağından yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Reçber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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