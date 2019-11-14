Adıyaman'da göçük: 1 yaralı
Adıyaman'da altyapı çalışması esnasında 1 işçi toprak altında kalarak yaralandı.
Adıyaman'da altyapı çalışması esnasında 1 işçi toprak altında kalarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre Sümerevler Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarında, bir işçi çalışırken aniden toprağın kayması sonucu göçük meydana geldi.
Kazada, Emin Reçber göçük altında kalarak ayağından yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Reçber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.