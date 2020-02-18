Adıyaman'da fuhuş operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
18.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:52
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisini aldı.
Ekipler eve düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA