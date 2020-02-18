Adıyaman'da fuhuş operasyonu
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:52
Adıyaman'da fuhuş operasyonu

'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisini aldı.

Ekipler eve düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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