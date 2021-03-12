Adıyaman'da fırtına dehşeti! Çatıdan uçan kalas arabanın tavanından girip altından çıktı

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen fırtına nedeniyle elektrik direkleri, ağaçlar, billboardlar devrildi, bazı çatılar araçların üzerine uçtu. Birçok aracınhasar gördüğü kentte çatıdan uçan bir kalas, Muhammed Özdemir'in aracının üzerine düştü. Otomobilin tavanından girip altından çıkan kalas araçta büyük hasara sebep oldu.

"ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZA BİR ŞEY OLMADI"

Görenleri şaşırtan olayda, aracın sahibi Muhammed Özdemir, yaptığı açıklamada, "Aracımın üzerine binamızın çatısı düştü, çok şükür canımıza bir şey olmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi. Öte yandan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Adıyaman-Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri fırtınanın neden olduğu hasarı gidermek için yoğun mesai harcıyor.