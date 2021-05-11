ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
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ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İnsanı Yardım Vakfı tarafından düzenlenen basın açıklamasının ardından, destek konvoyu düzenlendi.

ADIYAMAN'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İnsanı Yardım Vakfı tarafından düzenlenen basın açıklamasının ardından, destek konvoyu düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan İnsanı Yardım Vakfı üyeleri, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar attı. Bayrak ve dövizlerle sık sık protesto seslerinin yükseldiği alanda bulunan kalabalığa seslenen İnsanı Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, Kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa uluslararası camide de devlet vasfı taşıyan ama gerçekte son derece organize bir terör devleti gibi davranan İsrail'in türlü entrikalarla mübarek şehir Kudüs'ü Yahudileşme politikaları devam etmemektedir. İsrail'de cuma günü başlayan ve halen devam eden saldırılarında yüzlerce Filistinli ve bu olayları görüntülemeye çalışan onlarca basın mensubu yaralandı. Uluslararası kamuoyu sivil toplum kuruşları, siyasal kurumlar, siyonistler bu şımarık işgalciler ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek Filistin'de barıştan uzlaşıdan söz etmek mümkün değildir. Dil, din, ırk gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın vazifesidir dedi

Basın açıklamasının ardından 300 araçlık konvoy, kornolar ve bayraklar eşliğinde şehir merkezinde ilerledi.

ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
ADIYAMAN'DA FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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