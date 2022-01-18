Adıyaman'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Adıyaman'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da dün eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da dün eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde dün eşi Canan Işık'ı bıçaklayarak öldüren Mahmut Işık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mahmut Işık, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde dün Mahmut Işık ile eşi Canan Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Işık, Canan Işık'ı (25) bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Canan Işık, kurtarılamamıştı.

Adıyaman'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Adıyaman'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Mahmut Işık, Adıyaman, Sulh, Güncel, Haber

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