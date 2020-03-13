Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor
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Bahçecik, Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor

ADIYAMAN'da, eşi cezaevinde olan, yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği ve hastaneden döndükten sonra evde ağzını bezle kapatarak, ölümüne neden olan F.U.'nun çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmaları sürdürülüyor.

13.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:53
Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor

ADIYAMAN'da, eşi cezaevinde olan, yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği ve hastaneden döndükten sonra evde ağzını bezle kapatarak, ölümüne neden olan F.U.'nun çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmaları sürdürülüyor. Tutuklanan F.U.'nun 2 çocuğu ise korumaya alındı.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre, yasak ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve pazar günü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan 1 günlük bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeğini poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U.'nun hastaneye gitmemesi üzerine polise haber verildi. Evine giden polis, bebeğin olmadığını görünce kadını gözaltına aldı. Emniyete götürülen F.U., ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak, öldürüp, çöpe attığını söyledi. Suçunu itiraf eden F.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINDIÖte yandan F.U.'nun 7 ile 9 yaşındaki 2 çocuğu ise olayın ardından korumaya alınarak, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Sevgi Çocuk Yuvası'na yerleştirildi.2 ŞÜPHELİ SERBEST Olayın ardından tutuklanan F.U.'nun yasak ilişki yaşadığını söylediği 2 kişi de gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan ve sorgularında kendilerine yöneltilen suçlamayı reddeden 2 şüpheli, sevk edildikleri savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.ÇÖPTE YAKMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASIF.U.'nun oturduğu Bahçecik Mahallesi'nde yaşanlar ise olaya şaşırdıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden biri, F.U.'nun, pazar günü çöp konteynerinde bulunan kağıtları tutuşturarak, yakmaya çalıştığını iddia etti. Birçok komşusu ise mahalleye 4 ay önce taşındığını söylediği F.U. ile irtibatının olmadığını kaydetti.Mahallede bulunan 2 katlı evin üst katına 4 ay önce taşınan F.U.'nun kimseyle iletişim kurmadığını belirten alt komşusu Neriman Tilki, "Eşi cezaevinde olduğu için F.U., kamu ve sosyal kuruluşlardan aldığı destek ve yardımlarla geçimini sağlıyordu. 4 ay önce taşındılar ve fazla irtibat kurmadık. Karnı dümdüzdü, hamile görünümü yoktu. Bize de hiç bahsetmedi, olayı duyunca çok şaşırdık" diye konuştu. F.U.'nun komşularından Zahide Polat ise "Buraya yeni taşınmışlardı sadece bir kez gördüm. Ne hamile olduğunu gördük ne de bebeğini. Olanları duyunca da şok geçirdik" dedi.BEBEĞİ ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİÖte yandan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabahtan itibaren Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde, polisler gözetiminde 40 kişilik temizlik ekibiyle arama çalışmaları başlatıldı. Dün tüm gün sürdürülen ancak sonuç alınamayan çalışmalar, bu sabah saatlerinde sağanak nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yetkililer, öğleden sonra yağmurun durmasının ardından arama çalışmalarına yeniden başlanacağını kaydetti.

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Kaynak: DHA

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