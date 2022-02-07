Adıyaman'da 88 kiloluk dev turna balığı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da 88 kiloluk dev turna balığı yakalandı

AA, İsmail Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da 88 kiloluk dev turna balığı yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir balıkçı, Atatürk Barajı'nda, 180 santimetre uzunluğunda 88 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir balıkçı, Atatürk Barajı'nda, 180 santimetre uzunluğunda 88 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

İlçede balıkçılık yapan Zekeriya Aydın, barajda avlanırken ağına turna balığı takıldı.

Aydın, uzun uğraşları sonucu balığı sudan çıkaramayınca çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan balığın, 180 santimetre uzunluğunda ve 88 kilo ağırlığında olduğu anlaşıldı.

Uzun yıllardan bu yana Atatürk Barajı'nda avlandığını, ilk defa bu kadar büyüklükte bir balık yakaladığını belirten Aydın, balığı İstanbul'da bir restorana sattığını söyledi.

Vatandaşlardan İrfan Aşuk ise ilk defa böyle bir balık gördüğünü ve bolca fotoğraf çektirdiğini söyledi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Zekeriya Aydın, Atatürk Barajı, Adıyaman, Aydın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title