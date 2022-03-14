Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi - Haberler

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Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi

ADIYAMAN'da, saat 15.38'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, saat 15.38'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, sarsıntı Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.


Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi

Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi

Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Adıyaman, Malatya, Deprem, Saat, Güncel, Haberler

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