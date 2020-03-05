Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan SANKO'ya ziyaret
Haberler » Güncel » Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan SANKO'ya ziyaret - Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan SANKO'ya ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

05.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:36
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan SANKO'ya ziyaret

Belediye Başkanı Dr. , SANKO Holding Onursal Başkanı 'na nezaket ziyaretinde bulundu.


SANKO Holding merkezinde gerçekleşen ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu da katıldı.


Belediye Başkanı Dr. Kılınç, ziyaretin anısına Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu'na armağan takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler