ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 | Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Bayram sabahında camilere gitmeden önce birçok kişi, "Adıyaman bayram namazı saati ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İbadetlerini zamanında yerine getirmek isteyen Adıyamanlılar, resmi verilere göre sabah kaçta camilerde olmaları gerektiğini öğrenmek istiyor. Bu özel günde topluca eda edilen bayram namazı, manevi birlikteliğin simgesi olarak görülüyor. Peki, Adıyaman bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı bayram namazı takvimine göre, Adıyaman bayram namazı saati 06:42 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce "Fatiha", sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.