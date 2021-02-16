Adını Feriha Koydum tekrarı saat kaçta, hangi kanalda? Adını Feriha Koydum ne zaman çekildi, ne zaman bitti, konusu ne?

Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde olduğu Adını Feriha Koydum dizisi, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara geliyor. Adını Feriha Koydum saat kaçta, hangi kanalda? Adını Feriha Koydum ne zaman çekildi? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Adını Feriha Koydum tekrarı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Adını Feriha Koydum dizisi ekranlara geri döndü. Etiler'de lüks bir apartmanda yaşayan kapıcı kızı Feriha ve annesi Zehra'nın, yaşadıkları koşulların tüm elverişsizliğine karşı verdikleri mücadele ve tam bir varoluş savaşını anlatan Adını Feriha Koydum yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Vahide Perçin'in başrollerini paylaştığı dizi unutulmaz yapımalar arasında girmeyi başarmıştı. İşte efsane dizi Adını Feriha Koydum hakkında tüm merak edilenler...,Peki, Adını Feriha Koydum saat kaçta, hangi kanalda? Adını Feriha Koydum ne zaman çekildi?

ADINI FERİHA KOYDUM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Merve Girgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu efsane dizi Adını Feriha Koydum hafta içi her gün sabah 06:00'da ve saat 12:30'da bugünden (Pazartesi) itibaren izleyicisi ile buluşacak.

ADINI FERİHA KOYDUM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Adını Feriha Koydum, başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı Show TV'nin 2011 yapımı aşk, drama dizisidir. Dizinin 2. sezonunda başrol oyuncusu Vahide Perçin'in meme kanseri olmasından dolayı Vahide Perçin diziye uzun süre ara vermiştir. Oyuncu hastalığı yenmiştir.

2. sezonun sonunda sözleşmesi dolan başrol oyuncusu Hazal Kaya diziden ayrılmak zorunda kalmıştır ve dizinin sezon finalinde karakteri öldürülmüştür. Aynı şekilde Vahide Perçin de diziden ayrılmak zorunda kalmıştır.

Vahide Perçin ve Hazal Kaya'nın diziden ayrılması ve yaşanan diğer olaylar gündemi uzun süre meşgul etti. Dizinin 2. sezon finalinde diziden yardımcı oyunculardan Ceyda Ateş, Barış Kılıç gibi birçok oyuncu da ayrılmıştı. Bu ayrılıklardan sonra diziye Çağatay Ulusoy yalnız devam etmiş ve Adını Feriha Koydum bitmişti. Dizi, Emir'in Yolu ismi ile ekran hayatına devam etti.

ADINI FERİHA KOYDUM KONUSU NE?

Etiler'de lüks bir apartmanda yaşayan kapıcı kızı Feriha ve annesi Zehra'nın, yaşadıkları koşulların tüm elverişsizliğine karşı verdikleri mücadele ve tam bir varoluş savaşı.

Üniversite, anne kızın geleceğe yönelik hayallerinin kilit noktasıyken, Feriha'nın ilkokuldan sonra okumayan ikizi Mehmet ve tabiatı gereği kaderci bir adam olan babası Rıza ise, onlarla aynı heyecanı duymaz. Mehmet, Feriha'yı içten içe kıskanırken bir yandan da ikizinin içindeki heveslerin, 'yukarının' şatafatlı hayatına duyduğu özlemin de farkındadır.

Feriha'nın hayatında ise, üniversite hedefi dışındaki en önemli şey ise 'yukarıda' oturan ve üvey annesi ile problemli bir ilişkisi olan Cansu'dur. Cansu da Feriha gibi sınav sonuçlarını beklemektedir. Sonunda büyük gün gelir. Seçkin bir özel üniversiteden burs alan Feriha'nın üniversiteye attığı adım ise onu bambaşka bir hayatın içine sokacaktır. Okulun renkli simaları Feriha'nın dikkatini çekerken, o da bir anda okulun ve cemiyet hayatının yakışıklı playboyu Emir Sarrafoğlu'nun takibine girer. Üzerinde Cansu'nun elbiseleri ile okula giden ve Etiler'de oturan Feriha görünürde onlardan farksızdır. Feriha, bu suni benzerliklerin tadını çıkarırken, babasının okula yaptığı ani bir ziyaret ise genç kızın, hayatını değiştirecek yalanlarla dolu bir dünya kurmasına sebep olacaktır.

Feriha, Emir'in ilgisini çekmesi ile uzun zamandır Emir'e karşı dile getirmediği duygular içinde olan Hande'nin de hedef tahtasına geçerken, tek bir küçük yalan yeni yalanlara gebedir. Yalanlar birbirini kovalarken, Feriha'nın attığı yanlış bir adım ise küçük kapıcı dairesinin ortasında patlayacak pimi çekilmiş bir bomba haline gelir.

ADINI FERİHA KOYDUM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Adını Feriha Koydum dizisinin oyuncu kadrosunda; Vahide Perçin, Hazal Kaya, Metin Çekmez, Çağatay Ulusoy, Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Ahu Sungur, Melih Selçuk, Barış Kılıç, Ufuk Tan Altunkaya, Pelin Ermiş, Yusuf Akgün, Sedef Şahin ve Feyza Civelek yer alıyor.