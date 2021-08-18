Adını Feriha Koydum'un Cansu'su tanınmaz halde!

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in şaşırtan değişimi sosyal medyada gündem oldu. İşte Sedef Şahin'in son hali...

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu rolü ile ünlenen Sedef Şahin, geçen yıllar içerisinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

2011 yılında yayınlanan dizide Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu karakterine hayat veren oyuncu şimdi 29 yaşında...

Dizinin ardından setlere ara veren oyuncu, yeni görüntüsü ile sevenlerini şaşırttı. 5 yıl içerisinde 20 kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

İşte Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in büyük değişimi...

Kaynak: Snob Magazin