Adile Naşit Bizim Aile filminde, Gülen Gözler filminde, Neşeli Günler filminde, Ah Nerede filminde gelinlik giydi mi?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikâh masasına oturmamıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikâh masasına oturmamıştır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikâh masasına oturmamıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİ YEŞİLÇAM FİLMİNDE ADİLE NAŞİT NİKÂH MASASINA OTURMAMIŞTIR?
A: Bizim Aile
C: Gülen Gözler
B: Neşeli Günler
D: Ah Nerede
Cevap :C