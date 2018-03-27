Adilcevaz'daki 600 Yıllık Kilise ile Kef Kalesi Turizme Kazandırılacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan harabe durumundaki 600 yıllık Mucizeler Manastırı ile birlikte Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi'nin üst kısmında bulunan tarihi kilise turizme kazandırılacak.

İlçede 14. yüzyılda yaptırılan ve Mucizeler Manastırı olarak adlandırılan kilise ile birlikte yakınında bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi'nin yanı sıra Selçuklu Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki taş kilisenin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki Urartular dönemine ait Kef Kalesi ile birlikte bu iki kilisenin onarımı için hazırladıkları projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını söyledi.

Kiliseye giden yollarda çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Gürsoy, "İlçemizdeki Mucizeler Manastırı olarak bilinen kilisenin 14. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu kilise yıllar önce özellikle defineciler tarafından tahrip edilerek harabeye dönüşmüştür. İlçemizde bulunan ikinci bir kilise ise Selçuklu Mahallesi'nin üst kısmında bulunmaktadır. Fakat bu kilisenin ismi bilinmemektedir. Mutlaka o dönemde bunun bir ismi vardır. Fakat şu anda kilisenin herhangi bir tespit ve kaydı yok. Yapılacak restorasyon projesiyle Mucizeler Manastırı ile birlikte Selçuklu Mahallesi'nde bulunan kilise, kültür turizmine kazandırılacak ve özellikle yabancı turistlerin en uğrak yeri olacak" dedi.

Kef Kalesi gün yüzüne çıkartılacak

Belediye Başkanı Gürsoy, ilçedeki önemli tarihi yapılardan olan Kef Kalesi'ni de gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Gürsoy, "Kef Kalesi'ni gün yüzüne çıkarmak için daha önce kalede kazı çalışmalarına katılan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Cengiz Işık'la görüşerek, kalede tekrardan kazı çalışmaları başlatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. İnşallah kiliselerle birlikte Kef Kalesi'ndeki çalışmaları en kısa sürede başlatıp, ilçemiz turizmine kazandıracağız. Bu yapıların turizm açısından ilçemize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. - BİTLİS