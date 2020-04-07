Adilcevaz Belediyesinden el dezenfekte istasyonu Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.

Adilcevaz Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında salgının yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede salgının önlenmesi için dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un talimatıyla vatandaşların kendilerini virüse karşı koruyabilmeleri için 3 noktaya el dezenfekte istasyonları kurarak önlemlerini artırdı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği ve memnuniyetle karşıladığı el dezenfekte istasyonları tam not aldı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, halkın sağlığını önemsediklerini ifade ederek, "Belediye olarak korona virüsü salgınına karşı halkımızın sağlığını korumak amacıyla ilçemizin birçok yerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin farklı yerlerine ilk etapta 3 adet el dezenfekte istasyonu kurduk. Halkımızın sağlığını korumak ve onları koruma altına almak bizim en önemli görevimizdir. Belediye olarak ilçemizin tüm noktalarında gerekli tüm önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Memleketimiz inşallah bu badireyi de bir an önce atlatır ve en kısa sürede normal yaşantımıza geri döneriz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA