Adil Öksüz'ün Yakalanan Yeğeninin İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı
ABD'deki FETÖ üyelerine döküman gönderirken kargo şubesinde yakalanan Esmaül Hüsna Öksüz'ün fotoğrafı ortaya çıktı.
İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı.
ÖRGÜT DÖKÜMANLARI VAR
Kargoda, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki en kritik isimlerden olan Adil Öksüz'e dair bazı belgeler olduğunu iddia ediliyor.
FETÖ'nün en kritik isimlerinden olan Adil Öksüz'ün ABD'de olduğu tahmin ediliyor.
Kargo paketini incelemeye alan polis, örgütün Üsküdar İl imamı olarak anan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş'ye ait evraklara el koydu.