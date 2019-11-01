Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat kararı

01.11.2019 17:40

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada 24 sanık için beraat kararı çıkarken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verildi, 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.

FETÖ'nün firari sorumlusu Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık Müşaviri olan 28 sanık hakkında açılan dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın bir önceki celsesinde cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, 6 sanığın çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasını, 20 sanığın beraatına karar verilmesini, 2 sanığın ise dava dosyalarının tefrikine karar verilmesini talep etmişti. Bugünkü celsede sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Sanıkların son sözlerinin ardından duruşmaya ara verildi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, Yusuf Gül, Semih Kaman, İsmail Uçar, Bilge Kağan Aksoy, Erkan Külah, Abdulsamet Güller, Serkan Çoraplı, Ahmet Camgöz, Mehmet Gökçehan Temel, Mustafa Kalkan, Kadir Yılmaz, Yakup Altındağ, Murat Bozdağ, Kenan Gülbay, Alp Aslan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Hüsrev Arslan, Erol Özdemir, Serter Koçak, Hakan Kutlu, Erhan Cihangir ve Ömer Doğan'ın beraatine karar verdi. Sanıklar Osman Gök ve Zeki Çınkır'a "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası veren mahkeme, sanıklar için hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanıklar Murat Bayrak ve İlyas Kaytancı hakkındaki dava dosyalarının ise tefrikine karar verilmesini istedi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA