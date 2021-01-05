Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
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Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor

05.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:33
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı sakladığı iddiası ile kazı çalışması yapılan yerin yakınında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı sakladığı iddiası ile kazı çalışması yapılan yerin yakınında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akyazı'nın Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Meşelik mevkisindeki ormanlık alanda, dün çıkan yangında, yaklaşık 4 dönüm alan yandı. Yangının çıktığı ormanlık alanın yakınlarında, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı sakladığı iddiası ile kazı çalışmaları gerçekleştirilmişti. Jandarma ekipleri, kazı çalışmaları yapılan bölgenin yakınındaki yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangını fark ederek, ekiplere haber veren mahalle halkı, akşam saatlerinde bölgeye gelip, alkol kullanan kişilerin yangına neden olduğunu iddia etti. Jandarma, yangının neden çıktığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kemal Kesikbaş, "Ben vardiyalı olarak çalıştığım iş yerindeyken eşim, beni arayarak yangın olduğunu söyledi. Ben de hemen itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundum. Yağışların olmadığı için ormanlık alanlar hep kuru. Çıkan yangın bu yüzden kısa sürede büyüyebilir. Rüzgarın ters yönde esmesi yangının büyümesini engelledi. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli olmalı. Uzun bir zamandır yağmur yağmıyor. Bu yüzden ağaçlar hep kuru. En ufak dikkatsizlik yangına sebep olabilir" dedi.

Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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