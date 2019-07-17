Adil Gevrek: "En az 3 transfer daha yapacağız"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, en az 3 transfer daha yapacaklarını söyledi. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Gevrek, yeni sezonda tüm takımlara başarı dileyerek, "2019-2020 sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İlk maçımız içeride Başakşehir ile oynanacağız. Fikstür üzerinde ilk maç zor gibi görünüyor ama kolay maç yok. Bizim için içeride olması avantaj. UEFA'da da yolumuza devam edeceğiz. Bu ayın 25'inde UEFA ön eleme maçımız var. İnşallah hem Avrupa hem Süper Lig'de en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz. Ama önceliğimiz Avrupa" şeklinde konuştu.

"EN AZ 3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ" Başkan Gevrek, en az 3 yeni oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını vurgulayarak, "Transferlerimiz devam ediyor. Son olarak da Gökhan Töre ile anlaştık. Malatyaspor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım hem Gökhan için hem Malatya için hayırlı olur. En az 3 transfer daha yapacağız. Bu transferler yapılırken de geç kalıyoruz belki ama doğru transfer için gayret ediyoruz. Görüştüğümüz isimler var en doğru isimlerle en kısa sürede transferlerimizi bitirmiş olacağız" diye konuştu.

"YAYINCI KURULUŞ SORUNU İNŞALLAH KISA SÜRE İÇERİSİNDE ÇÖZÜLÜR" Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş hakkında yaptığı toplantı ile ilgili soruyu yanıtlayan Gevrek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu konuyla alakalı Fikret Orman açıklama yaptı. Bir şey söylemem doğru olmaz. Yayıncı kuruluş bizim için önemli. İnşallah kısa süre içerisinde bu sorun çözülmüş olur."

(Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İHA