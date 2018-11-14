Adı Var Ama Kendisi Tezgahlarda Yok

Karadeniz'de son 3 yılda yaklaşık 161 ton, geçen yıl ise yaklaşık 34 ton çaça avı gerçekleşirken, bu balığın tezgahlarda pek görünmemesi dikkat çekiyor. Sardalya-Tirsi ailesinden olan, boyu 8-15 cm'ye arasında olan Çaça Trabzon'da tezgahlarda pek görülmüyor. Sürüler halinde yaşayan Çaça, av istatistiklerindeki verileriyle şaşırtırken, son 17 yılda en fazla avlanma 87 bin ton ile 2011 yılında yapıldı. 2 bin yılında 7 ton ile başlayan çaça avı, 2001 yılında 1 tona kadar düşerken 2002 yılında 2 ton, 2003 yılında 6 ton, 2004 ve 2005 yıllarında 5.5 ton, 2006 yılında 7 bin 300 kilo, 2007 yılında 12 ton, 2008 yılında 40 ton, 2009 yılında 53 bin 500 kilo, 2010 yılında 57 ton, 2011 yılında 87 ton, 2012 yılında 12 ton, 2013 yılında 10 ton, 2014 yılında 42 ton, 2015 yılında 77 ton, 2016 yılında 50 ton 2017 yılında ise 34 ton olarak avlandı. Balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu, çaça balığının pek görülmediğini ancak soran müşterilerin olduğunu belirterek "Çaça 2-3 yıldır buralarda görülmedi. Şu an bu balığı arayan var ancak yok. En son 3 yıl önce sattık. Şu anda genelde pek görülmüyor olanlar ise hamsi, istavrit, mezgit, palamut" dedi. Turgay Memiş'te balığın ara sıra çıktığını ifade ederek "Trabzon'da ara sıra Çaça çıkıyordu. Eski yıllara göre çok seyrek geliyor" diye konuştu. Balıkçılardan Serdar Korkmaz ise Çaça balığını en son 3-5 sene önce sattıklarını ifade ederek "Çaça yok. Önceki yıllarda bol miktarda çıkıyordu, son zamanlarda pek çıkmıyor. Son olarak 3-5 sene önce bol olarak sattığımızı hatırlıyorum. Bu günlerde tezgahlarda hiç yok" şeklinde konuştu. Öte yandan Trabzon'da tezgahlarda hamsi 12.5-20 TL, mezgit 20-40 TL istavrit 7.5-10 TL, barbun 25-40, sargan 25-30 TL'den satılıyor.

(Bekir Koca/İHA)