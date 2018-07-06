Adem Kılıççı, Serhat Akın hakkında Çok Sert Konuştu: Dava Edeceğim

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı, kendisinin Sema Aydemir'le aşk yaşadığını iddia eden Serhat Akın hakkında çok sert konuştu. Kılıççı, "Keşke herkes kurmuş olduğu cümleleri kadar adam ve delikanlı olsa" dedi.

"SEMA BENİM KARDEŞİM GİBİDİR"

Adem Kılıççı Insatagram hesabında gerçekleştirdiği açıklama, "Bazı basın ve yayın organlarından Serhat Akın iddialı Sema Aydemir ile aşk yaşadığıma yönelik çıkan iddialar kesinlikle asılsız olup bunları gündeme taşıyan kişi hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı gibi Semayı kardeşim gibi gördüğünü net bir şekilde iade etmek isterim daha fazla Bilgi kirliliği olmadan ve bir kadının hatta annenin namusuna dil uzatılmasını istemediğimden dolayı bu mesajı sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

SERHAT AKIN'A MESAJ GÖNDERDİ

Kılıççı ayrıca, Instagram üzerinden gerçekleştirdiği uzun açıklamanın sonuna "Keşke herkes kurmuş olduğu cümleleri kadar adam ve delikanlı olsa" diyerek Serhat Akın'a gönderme yaptı.

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın internet üzerinden gerçekleştirdiği yayında Adem ile Sema'nın aşk yaşadığını iddia etmişti.