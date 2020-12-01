Adem'in Yaratılışı tablosu | Michelangelo Adem'in Yaratılışı

"Adem'in Yaratılışı" , Vatikan Sarayı'nın tavanına Michelangelo tarafından resmedilmiş bir fresktir. 16. yüzyılda yapılmış bu fresk özellikle son yıllarda popüler kültürde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Yalnızca ellerden ibaret gibi yansıtılan bu eserde Eski Ahit'ten 9 farklı sahne detaylandırılmıştır. Gelin freske ve detaylarına beraber bakalım.

"Adem'in Yaratılışı" , Vatikan Sarayı'nın Sistine Şapeli'nin tavanında bulunan bir fresktir. Rönesans'ın en büyük eserlerinden biri olan bu eseri, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, 1511 yılında resmetmiştir. Sistine Şapeli'nin tavanını kaplayan bu eserin tam ortasında Adem ve Tanrı görülmektektedir. Her yıl milyonlarca insan dünyanın farklı ülkelerinden bu ve bunun gibi eserleri görme amacıyla Roma'ya, Vatikan Sarayı'na akın ederler. Adem'in Yaratılışı aslında bir tablo değil, fresktir. Tarihin en ünlü eserlerinden biri olan bu eser sayısız kere hem de çok büyük sanatçılar tarafından taklit edilmiş, birçok büyük sanatçıya da ilham olmuştur.

ADEM'İN YARATILIŞI FRESKİ

Adem'in Yaratılışı eserinde Eski Ahit'ten 9 farklı sahne bulunur ve eserin her bir detayından farklı bir anlam çıkarılır. "Adem'in Yaratılışı" eserine Hristiyanlığın kitabı olan Kitab-ı Mukaddes'te bulunan "Yaratılış" bölümü ilham olmuştur. Burada baba olarak görülen Tanrının ilk insan Adem'e hayat üflemesi konu alınmıştır. Tanrının ilk insana hayat üflemesi betimlenmesi, bu eseri dünyanın en ünlü eserlerinden biri haline getirmektedir.

Tanrı ve Adem'in Elleri

"Adem'in Yaratılışı" freskinin en ünlü ve en bilinen parçası Adem ve Tanrının ellerinin birleşmemesini içeren detaydır. Modern kültürde ve popüler dünyada eser farklı şekillerde kullanılır ve yansıtılır. İnsan ve tanrının kavuşamadığı eli, başka görüşlerde de reform ve rönesans sonrası insanların tanrıdan, yaratıcıdan uzaklaştığı yönünde yorumlanmaktadır. "Adem'in Yaratılışı" eserinde Michelangelo'nun yüzü birçok incelemeler sonucu kendi yüzüne benzetilmiştir. Yani, Michelangelo'nun Tanrının sıfatını kendi yüzüyle resmettiği düşünülmektedir.