ADDİS ABABA - Etiyopya'da 12 yaş üstü çocuklar aşılanmaya başladı - Haberler
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ADDİS ABABA - Etiyopya'da 12 yaş üstü çocuklar aşılanmaya başladı

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Sağlık

Etiyopya'da 12 yaşından büyük çocuklara, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BionTech aşısı uygulanmaya başladı.

Etiyopya'da 12 yaşından büyük çocuklara, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BionTech aşısı uygulanmaya başladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Entoto Sağlık Merkezi'ndeki sağlık görevlileri, merkeze gelen 12 yaşından büyük çocuklara Pfizer/BionTech aşısı yaptı.

ADDİS ABABA - Etiyopya'da 12 yaş üstü çocuklar aşılanmaya başladı

ADDİS ABABA - Etiyopya'da 12 yaş üstü çocuklar aşılanmaya başladı

ADDİS ABABA - Etiyopya'da 12 yaş üstü çocuklar aşılanmaya başladı

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Son Dakika Haberleri

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