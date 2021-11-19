ADDİS ABABA - Etiyopya'da 12 yaş üstü çocuklar aşılanmaya başladı
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Sağlık
Etiyopya'da 12 yaşından büyük çocuklara, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BionTech aşısı uygulanmaya başladı.
Etiyopya'da 12 yaşından büyük çocuklara, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BionTech aşısı uygulanmaya başladı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Entoto Sağlık Merkezi'ndeki sağlık görevlileri, merkeze gelen 12 yaşından büyük çocuklara Pfizer/BionTech aşısı yaptı.