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ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi

Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şube Başkanlığına İsa Kayadan yeniden seçildi.

ADANA (İHA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şube Başkanlığına İsa Kayadan yeniden seçildi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula tek liste ile gidildi. İsa Kayadan'ın yeniden aday olduğu yönetim kurulunda, Volkan Hüseyin Ertem, Semih Dizidar, Gülay Küçükdere, Seval Yıldırım Yıldız, Meral Doğan ve Çetin Batmaz görev aldı.

ADD Adana Şubesi yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaptı ve İsa Kayadan yeniden başkanlığa seçildi. Volkan Hüseyin Ertem 2. Başkan, Semih Dizidar Yazman, Gülay Küçükdere Sayman oldu. Seval Yıldırım Yıldız, Meral Doğan ve Çetin Batmaz ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Atatürkçü Düşünce Derneği, Yıldırım Yıldız, Gülay, Adana, Yerel, Haberler

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