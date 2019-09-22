Adaş dedesinin yüzüğü ile dünya evine girdi

22.09.2019 10:39

İzmir'in Foça ilçesinin sevilen esnaflarından Faik Erdik-Münevver Erdik çiftinin oğlu Yılmaz Erdik ile Orhan Semra Arslan çiftinin kızı Tuğçe Arslan muhteşem bir düğünle evlendi. Bir davetlinin damada kendisine 30 yıl önce takılan dedesine ait yüzüğü takması hem gelin damadı hemde davetlileri hüzünlendirip gözyaşı döktürdü.



Maden mühendisi adayı Yılmaz Erdik ile Sivil Havacılık İşletme mezunu Tuğçe Arslan'ın düğünü Foça'da yapıldı. Nikahları mekanın iskelesinde romantik bir ortamda, konukların alkış ve şahitlikleri ile birlikte kıyıldı. Bini aşkın konuk Latin danslarıyla başlayan, Rumeli, Roman, Ege müzikleri ve güncel dans parçaları ile süren düğünün takı töreni sırasında sıra dışı durum yaşandı. Foçalı olup Ege'deki çeşitli takımlarda yıllarca profesyonel futbol oynayan Necati Vural, damadın babaannesi Gülseren Erdik'i de yanına alarak piste geldi. Yılmaz Erdik'in aynı adlı dedesi Yılmaz Erdik'in 35 yıl kadar önce vefat ettiğini, vefatından 5 yıl sonra kendisinin düğün töreninde ona ait yüzüğü babaanne Gülseren Erdik'in gözyaşları ile kendisine taktığını anlattı. Artık emaneti Yılmaz Erdik'e iade etme zamanının geldiğini belirten Necati Vural, "Ben şimdi çok mutluyum. 30 yıl sonra o yüzüğü küçük Yılmaz'a takıyorum" diyerek yüzüğü gözyaşlarını tutamayan damada taktı. Damadın gözyaşlarıyla gelin ve ailelerle birlikte konuklardan bazılarının da duygulandığı görüldü.



Takı töreninin ardından düğün geç saatlere kadar neşe içinde devam etti. - İZMİR

Kaynak: İHA