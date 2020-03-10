Adanalı 'süper kalaycı' ayda 15 bin lira kazanıyor
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Seyhan, Adana, Güncel

Adanalı 'süper kalaycı' ayda 15 bin lira kazanıyor

Adanalı 'süper kalaycı' ayda 15 bin lira kazanıyorADANA'da unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini 51 yıldır tutkuyla sürdüren Hulusi Deveci, kalaycılığın altın çağını yaşadığını belirterek, ayda 15 bin lira kazandığını söyledi.

10.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:51
Adanalı 'süper kalaycı' ayda 15 bin lira kazanıyor

Adanalı 'süper kalaycı' ayda 15 bin lira kazanıyor

ADANA'da unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini 51 yıldır tutkuyla sürdüren Hulusi Deveci, kalaycılığın altın çağını yaşadığını belirterek, ayda 15 bin lira kazandığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde 51 yıldır kalaycılık yapan Hulusi Deveci (58), dedesinden babasına, son olarak da kendine geçen kalaycılık mesleğini büyük bir tutkuyla yapmaya devam ediyor. Aylık kazancı 15 bin lira olan Deveci, gençlerin ilgi göstermediği kalaycılık mesleğini devam ettirmek için yanında çalışan oğlunu eğitiyor.

Adanalılar tarafından 'süper kalaycı' olarak çağırıldığını ve 3 kuşaktır kalaycılık mesleğini sürdürdüğünü belirten Deveci, 'Kozan'da yaşıyorum ve her gün geliş gidiş yapıyorum. Gücümün yettiği yere kadar devam edeceğim. Kalaycılık ayakta durmaya çalışıyor. Yıkılmıyoruz, kalaycılığa devam ediyoruz. Gelecek nesillere aktarmak istiyoruz ama meslekte 30 yıldır eleman kıtlığı var. Günlük 130 lira para teklif ediyoruz ama çalışacak adam bulamıyoruz. Gençler şimdi kafelerde oturuyorlar, geziyorlar. Elleri, yüzleri kirlenir diye gelmiyorlar. Kalaycılık şu anda altın çağını yaşıyor. Ben, ayda 15 bin lira para kazanıyorum' diye konuştu.

Kendi yazdığı manileri seslendirerek mesleğini icra eden Deveci, 'Kalaycılık göründüğü gibi değil, çok zor bir meslek. Biz bu işin cambazı olmuşuz. Mesleğimi çok seviyorum. Kalaya başladığım zaman her şeyi unutuyorum. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum' ifadelerini kullandı.

Adanalı 'süper kalaycı' ayda 15 bin lira kazanıyor

Kaynak: DHA

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Adanalı 'süper kalaycı' ayda 15 bin lira kazanıyor

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