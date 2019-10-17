Adanalı fenomenler gişede Cem Yılmaz'a meydan okudu

17.10.2019 07:53

Oyuncu kadrosunda Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz, Bengi İdil Uras, Kıvanç Baran Aslan ve usta oyuncu Asuman Dabak'ın da bulunduğu, sosyal medya fenomeni olmayı kafaya koyan Sefa'nın bir kız uğruna gittiği İzmir'de başına gelen olayları konu alan ve 18 Ekim'de vizyona girecek olan "Karışma Bende" filminin galası geçtiğimiz gün İstanbul'da bir AVM'de gerçekleştirildi.

Fragmanı Youtube'da iki günde bir buçuk milyon kişi tarafından izlenen filmin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sefa Kındır, Cem Yılmaz'ın "Kara Komik Filmler" serisi ile aynı tarihte vizyona girmeleriyle ilgili şunları söyledi: "Cem Yılmaz'a saygı duyuyoruz. Seyircinin takdirine bırakıyoruz. Gişede Cem Yılmaz'ı geçme amacımız, hedefimiz var. Ama bunlar kısmet işi. Biz filmimize güveniyoruz. Takdir seyircinindir."

Bu Film Bir Youtuber Skeci Değildir

Başrollerinde"Facia Üçlü" isimli youtube fenomenlerinin yer aldığı filmin yönetmeni Kamil Çetin ise

"Youtuberlar genelde skeç tarzı içerikler üretirler. Ancak sinemada senaryo ve konu üzerinden gidilir. Oyunculuk performansı da buna bağlı olarak şekillenir. Oyuncularımla gerçekleştirdiğimiz çekimlerde bu konuya dikkat çektik ve çok iyi oynadılar. Bu film youtuber skeci değil, senaryosu ve oyunculuk performansı ile tam bir sinema filmi. Sinemaseverler bu filmin çok güzel bir macera filmi olduğunu göreceklerdir." dedi.

Kaynak: Bültenler