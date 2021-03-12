Adana ve Mersin'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü
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Adana ve Mersin'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü

12.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:19
Adana ve Mersin'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Adana ve Mersin'de, fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi.

Adana ve Mersin'de, fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, etkisini gece boyunca sürdürdü.

İlçede, düğün, konser ve toplantıların yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı fırtına nedeniyle uçarak bir otomobilin üzerine düştü. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde de saatte 47 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi, elektrik kesintileri yaşandı.

Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çatısı devrildi.

Gülnar Belediyesi ekiplerince hizmet binasında ve ağaçların devrildiği mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Seralarda hasar oluştu

Erdemli ilçesinde de gece saatlerinde başlayan fırtına sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Yaş meyve ve sebze üremiyle öne çıkan ilçenin Kocahasanlı, Üçtepe, Çiriş, Aslanlı, Arpaçbahşiş, Batısandal, Gücüş, Tömük, Keşli ve Alata mahallelerinde seralar zarar gördü.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince örtü altı üretimin zarar gördüğü yerlerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Serası rüzgar nedeniyle uçan üretici Harun Koç, gazetecilere, 100 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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