Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün...
11.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:28
Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erikan