Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün...
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Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün...

11.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:28
Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün...

Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erikan

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