Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün...

Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erikan