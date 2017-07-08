Adana Seyhan Belediyesi'nde Rüşvet Tartışması

Seyhan Belediyesi'nde rüşvet tartışması



ADANA'nın merkez Seyhan İlçe Belediyesi meclis toplantısında HDP'li meclis üyesi Enver Ökmen'in İstimlak Müdürü'nün rüşvet aldığı iddiasında bulunması üzerine tartışma çıktı. Tartışmada Ökmen ve Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir birbirlerinin üzerine yürüdü.



Seyhan Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında gündem dışı söz alan HDP'li Ökmen, belediyenin idari birimlerine verdikleri dilekçelere karşılık bulamadıklarını öne sürdü. Daha sonra belediyede rüşvet alındığını yönünde söyletilerin olduğunu söyleyen Ökmen, İstimlak Müdürlüğü'nü hedef gösterdi. Bunun üzerine toplantıyı yöneten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kanıtın varsa Cumhuriyet Savcılığı'na ver. Kim elinde belge olup da vermez ise namerttir" diyerek Ökmen'in konuşmasına müdahale etti. Meclis üyelerinin konuşmalarına müdahale edilemeyeceğini savunan Ökmen, Başkan Karalar'a tepki gösterdi.



Konuşmasını tamamlayan Ökmen, yerine geçmek için kürsüden indiği sırada "Burada rüşvet olmaz, ispat et" diyen Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir'in üzerine yürüdü. Birbirlerine bağıran Ökmen ve Özdemir, meclis üyelerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.