Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 35 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 35 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 35 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kübra Demir, aşılamanın başlamasından bugüne kadar hastanede 35 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını belirtti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kübra Demir, aşılamanın başlamasından bugüne kadar hastanede 35 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını belirtti.

Demir, Dünya Aşı Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, aşının hastalıklara karşı korunmada en etkili yöntem olduğunu kaydetti.

Kovid-19'a karşı aşılanmanın tüm hızıyla devam ettiğini de dile getiren Demir, "Kovid-19 aşısı olmak istemeyen vatandaşlarımız, başta kendilerini, sonra sevdiklerini ve tüm toplumu riske etmiş oluyorlar. Aşılanmaya başlanıldığı günden bugüne kadar hastanemizde ortalama 35 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı, Günlük aşılamamız 1000'lere varabiliyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlar randevu tarihlerinde hastaneye giderek aşı polikliniklerinde aşılarını yaptırabiliyor. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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