ADANA Osmanlı paşasının torunu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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ADANA Osmanlı paşasının torunu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Osmanlı paşasının torunu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandıOSMANLI Sultanı 2'nci Abdulhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen, Adana'da kalp yetmezliği nedeniyle 101 yaşında yaşamını yitirdi.

22.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:33

Osmanlı paşasının torunu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

OSMANLI Sultanı 2'nci Abdulhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen, Adana'da kalp yetmezliği nedeniyle 101 yaşında yaşamını yitirdi. Lyoen, bugün Kabasakal Mezarlığı'nda yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'ye döndüğü günden bu yana yanında kaldığı yeğeni, Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, Lyoen'in İstanbul Eyüpsultan'daki Hasan Hüsnü Paşa Türbesi'nde, dedesinin yanına defnedilmesi yönündeki isteğini yerine getirmek için başvuruda bulunduklarını, ancak yer olmadığının açıklanması üzerine Adana'da defnettiklerini belirtti.

Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu olarak 12 Temmuz 1919'da İstanbul'da dünyaya gelen Mualla Emine Danyeri Lyoen, 1923 yılında ailesiyle birlikte Fransa'ya yerleşti. Burada bir Fransızla evlenen ve hiç çocuğu olmayan Lyonen, eşinin ve yakınlarının vefat etmesi üzerine, Türkiye'de ölmek ve İstanbul Eyüpsultan'da dedesi Hasan Hüsnü Paşa'nın yanına defnedilmek için 2017 yılında, Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın Adana'daki evine yerleşti. Lyoen, dün saat 07.00'da Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

ADANA'DA DEFNEDİLDİ

Mualla Emine Danyeri Lyoen'ın cenazesi, vasiyeti üzerine gerekli görüşmelerinin yapılmasının ardından Hasan Hüsnü Paşa Türbesi'nde yer olmaması nedeniyle, bugün saat 13.00'te Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, teyzesinin toprağında ve ailesinin yanına defnedilmek istediğini ancak yer olmadığı için başaramadıklarını söyledi. Bunun üzerine yaşadıkları şehir olan Adana'da toprağa verdiklerini anlatan Tars, "Zaten 4 sene benimle birlikte burada yaşadı. Hem yakınımızda olur hem de sık sık ziyaret ederiz diye düşündük. Bu konudaki isteğini yerine getiremedim ama geri kalanlarını zannediyorum gerçekleştirebildim. Türk toprakları üzerinde kalmak istiyordu. Son derece derin ve tanınması gereken bir insandı. Adana ve İstanbul'da seveni çok. Nereye gittiyse izini bıraktı. Hakikaten tam bir Hasan Hüsnü Paşa torunuydu. Nurlar içinde yatsın, inşallah cennettedir" dedi.

ADANA Osmanlı paşasının torunu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

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