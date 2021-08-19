Adana Müftüsü Çınar'dan Çıldır ziyareti
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Adana Müftüsü Çınar'dan Çıldır ziyareti

Adana Müftüsü Çınar'dan Çıldır ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Çıldır İlçe Müftüsü Rahmi Temiz'i ziyaret etti.

Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Çıldır İlçe Müftüsü Rahmi Temiz'i ziyaret etti. Çıldır'da yapımı devam eden Camii hakkında da bilgi alan Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar İlçe Müftüsü Rahmi Temiz'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından İlçe Müftüsü Rahmi Temiz ve Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar ilçede yapımı devam eden Çıldır Yeni Camine giderek caminin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlçe Müftüsü Rahmi Temiz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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