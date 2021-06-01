50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kübra Demir, AA muhabirine, hastanede 25 aşı uygulama polikliniğinde çalışmaların haftanın her günü 08.00-24.00'te devam ettiğini söyledi.

Hastanede günlük 2 bin 500 civarında aşı yaptıklarını, bunun istenirse 5 bine kadar da çıkabileceğini ifade eden Demir, sırası gelen herkesi aşı olmaya beklediklerini aktardı.

Demir, aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana hastanelerinde yaklaşık 65 bin civarında aşı yapıldığının bilgisini verdi.

Aşı olmaya gelen 50 yaşındaki Nazike Tünel de Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Sırası geldiğini ve aşısını hemen yaptırdığını belirten Tünel, "Hayırlısı olsun, umarım bütün dünya rahatlar, daha rahat olur. Umarım insanlar daha sağlıkla şekilde birbirleriyle iletişim kurar. Çünkü hep kaçıyoruz birbirimizden, akrabalıklar bitti, çocuklarımıza bile yabancı gibiyiz." diye konuştu.

Yağmur Aköz de aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Korunmak için yaptırmamız şart. Herkesin aşı yaptırmasını isterim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin