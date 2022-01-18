Adana merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 18 zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 18 zanlı tutuklandı

Adana merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 18 zanlı tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi, 6 milyon 600 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi, 6 milyon 600 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 14 Ocak'ta kent merkezi ile Şanlıurfa'da dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Ekiplerin, üç aylık teknik ve fiziki çalışmayla zanlıların kimliğini belirlediği ve operasyon düzenleyerek şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen A.E'nin de aralarında olduğu 2'si kadın 28 şüpheliyi yakaladığı bildirildi.

Öte yandan, şebekenin Adana, Aydın, Edirne, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas ve Yozgat'ta ikamet eden 12 kişiyi telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak terör örgütlerine yönelik soruşturmada isimlerinin geçtiği yalanıyla kandırarak 6 milyon 600 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 6 kişinin de yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırılmasının önlendiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5'i savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden A.E'nin de yer aldığı 18'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 14 Ocak'ta Adana ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık zanlılarına yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Dolandırıcılık, Şanlıurfa, Polis, Adana, Güncel, Haber

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