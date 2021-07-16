Adana merkezli 4 ildeki suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 şüpheli adliyede
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Adana merkezli 4 ildeki suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 şüpheli adliyede

Adana merkezli 4 ildeki suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 şüpheli adliyede
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını A.A'nın yaptığı öne sürülen ve "Şirinler Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye gönderildi.

Polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 firariyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünden 13 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını A.A'nın yaptığı ve kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, "örgüt kurma ve yönetme", "kasten adam öldürme", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "darp", "kasten yaralama" ve "iş yeri kurşunlama" gibi suçları işledikleri öne sürülen örgüt üyelerine yönelik Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlıların adreslerinde 10 tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, 16 av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 4 sinyal kesici cihaz, 3 telsiz ve şarj cihazı, kılıç ve bıçaklar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği kaydedilmişti.

Öte yandan, basınla paylaşılan operasyona ilişkin görüntülere, polis ekiplerinin kapısını zırhlı araçla kırarak girdikleri iş yerindeki bir gizli bölmede üç katlı tel kafeste rehin tutulan 2 kişiyi kurtarması yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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