Adana kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Adana kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Adana oldu. Peki, Adana kurban kesim yerleri nerededir? Adana kurban satış noktaları belli oldu mu? Adana kurbanlık kesim bölgeleri! Adana'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Adana kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Adana kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Adana kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Adana kurbanlık kesim yerleri 2021! Adana kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ADANA KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Adana kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

MEHMET UPÇİN - BÜYÜK MANGIT MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:24 CEYHAN - 0 542 726 76 74

İBRAHİM GÜNYOL - BÜYÜK MANGIT MAH. 3409. SOK. NO:53 CEYHAN - 0 543 279 7497

MAHMUT ÇİÇEK - BÜYÜK MANGIT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:33 CEYHAN - 0 535 446 1385

ROBAN GÜNEŞ - BÜYÜK MANGIT MAH. ŞEHİT CUMALİ YILMAZ CAD. NO:52 CEYHAN - 0 543 279 7497

KİNYAS GÜNEŞ - BÜYÜK MANGIT MAH. ŞEHİT CUMALİ YILMAZ CAD. NO:52 CEYHAN - 0 541 438 0522

HALAF HATİPOĞLU - BÜYÜK MANGIT MAH. 3401 SOK NO:41 CEYHAN - 0 542 843 08 59

ÜNAL DEĞİRMENCİ - HÜRRİYET MAH. TUĞLA SK. NO:46 CEYHAN - 0 537 832 5792

HALİL HARİŞ - BÜYÜK MANGIT MAH. 3406 SK. NO:14 CEYHAN - 0 542 796 2692

HİKMET YOKUŞ - BÜYÜK MANGIT MAH. ŞEHİT OSMAN AVCI SK. 1/21 CEYHAN - 0 535 845 5643

ADEM SEVİNÇ - BÜYÜK MANGIT MAH. 3409 SK. NO:24 CEYHAN - 0 537 265 3095

HALİL KAHRAMAN - BÜYÜK MANGIT MAH. ŞEHİT OSMAN AVCI CAD. NO:12 CEYHAN - 0 541 525 5540

ÖNDER YOKUŞ - BÜYÜK MANGIT MAH. 3412 SK. NO:1 CEYHAN - 0 536 640 5887

SALİH AKAY - ŞEHİT HACI İBRAHİM MAH. 553 SK. NO:4 CEYHAN - 0 536 830 0301

TİMUR GÜNEŞ - TOKTAMIŞ MAH. 8004 SK. NO:13 CEYHAN - 0 544 255 6378

MUSTAFA ALTIKULAÇ - NAMIK KEMAL MAH. ZİYAPAŞA SOK NO:55 (NADİR ET MARKET) CEYHAN - 0 542 454 5948

HAMİT ALTIKULAÇ - CİVANTAYAK MAH. ATATÜRK CAD. NO:51 CEYHAN - 0 532 598 2363

MEHMET ALİ BULUTOĞLU - MURADİYE MAH. ADANA CAD. NO:63 CEYHAN - 0 542 235 4850

ŞABAN YALÇIN - BÜYÜK MANGIT MAH.3454 SK. NO:23 CEYHAN - 0 534 730 0367

OKAN YILMAZ - BÜYÜK MANGIT MAH. ŞEHİT CUMALİ YILMAZ SOS. NO:19 CEYHAN - 0543 955 0102

MÜSLÜM TAŞKIN - BÜYÜK KIRIM MAH. AFİR YALTIR CAD. NO:35 - 0544 370 6870

ERDEM KARAAĞAÇ - BÜYÜK MANGIT MAH. ŞEHİT AHMET CAF CAD. NO:1 CEYHAN - 0531 333 1200

TEOMAN SABRİ YILMAZ - MURADİYE MAH. PTT CAD. NO:56 CEYHAN - 0 530 607 0165

KESİM YERİ YOKTUR - ........ - ........

KARAİSALI KURBAN KESİM YERİ - KARAPINAR MAH. KARAPINAR PARKI YANI. KARAİSALI ADANA - 0322 551 32 80-81

KOZAN MEZBAHANESİ - VARSAKLAR MAHALLESİ ADANA CADDESİ ÜZERİ - 03225158400

POZANTI BELEDİYESİ MEZBEHANE KURBAN KESİM YERİ - HASTAHANE YOLU ÜZERİ, DEMİRCİ SİTESİ KARŞISI POZANTI/ADANA - 0 322 581 30 27

KURBAN KESİM YERİ - KANLIOLUK MEVKİ MEZBAHANE SAİMBEYLİ/ADANA - 3227612126

SAİMBEYLİ/KANLI OLUK MEVKİ - SAİMBEYLİ KANLI OLUK MEVKİ MEZBAHANESİ - 03227612045

TUFANBEYLİ BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİ CAMİ MAHALLESİ DONLUK MEVKİİ BOLATPINAR YOLU ÜZERİ - 03227818407

MEZBAHANE - MANSURLU MAHALLESİ FUTBOL SAHASI YANI - 0(322)5912018

ADANA İMAMOĞLU CUMHURİYET MAH. TÜP DEPOSU YANI - ADANA İMAMOĞLU CUMHURİYET MAH. TÜP DEPOSU YANI - 03228921717

ADANA İMAMOĞLU CUMHURİYET MAH. TÜP DEPOSU YANI - ADANA İMAMOĞLU CUMHURİYET MAH. TÜP DEPOSU YANI - 03228921717

GÜRSELPAŞA MAHALLESİ KIYIBOYU KAPALI SEMT PAZARI YANI - GÜRSELPAŞA MAHALLESİ KUZEY KIYI BOYU NO:306 SEYHAN ADANA - 03223525394

FATİH MAHALLESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE YANI - FATİH MAHALLESİ KUZEY KIYIBOYU NO :280 SEYHAN ADANA - 03223525394

2000 EVLER MAHALLESİ GÜLEN ÖZKAN CAMİİ KARŞISI - 2000 EVLER, 76036. SK. 3-2,( KARŞISI) SEYHAN/ADANA - 03223525394

ŞAKİR PAŞA MAHALLESİ KAPALI SEMT PAZARI YANI - ŞAKİRPAŞA CD. NO:166, 01080 SEYHAN/ADANA - 03223525394

GÜLBAHÇESİ MAHALLESİ, HAVAALANI YANINDA YER ALAN SEMTPAZARI YANI - GÜLBAHÇESİ MAHALLESİ 13004. SOKAK SEYHAN/ADANA - 03223525394

YEŞİLYURT MAHALLESİ EVREN SİTESİ YANI - YEŞİLYURT MAHALLESİ 70001 SOKAK NO:43/1 - 03223525394

YEŞİLOBA MAHALLESİ KAPALI SEMT PAZARI - GÜNEY KIYIBOYU NO:343 SEYHAN/ADANA - 03223525394

PINAR MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇİ - PINAR MAH. 74145 VE 74157 SK. BİRLEŞTİĞİ KAPALI SEMT PAZARI BATI GİRİŞİ - 3223525394

EMEK MAHALLESİ, KAPALI SEMT PAZARI İÇERİSİ - EMEK MAH. 41019 SK. CAMİ ARKASI SEYHAN/ADANA - 3223525394

KAR OTO YIKAMA - YENİDOĞAN MH. 2166 SK. N:2 - 05423408371

YAMAN OTO YIKAMA -YAĞLAMA - LEVENT MAH. LEVENT CAD. NO. 14/A - 05346460259

ARKADAŞ OTO YIKAMA -YAĞLAMA - SARIÇAM MAH. 2469 SOK. NO.8 - 0532 179 94 02

ŞAHAN OTO YIKAMA (HEYBET DEMİRBAĞ) - S.EYYUBİ MH. Ş.J. ER MUSTAFA KÖKSAL CAD. NO: 138 - 0507 306 45 12

ALTINYÜZÜK OTO YIKAMA (ERDAL CAN) - TAHSİLLİ MH. 2536 SK. NO : 2 - 05305692016

ÖTÜKEN OTO YIKAMA (YASİN OBUZ) - SERİNEVLER MH. MANOLYA CD. NO:68 - 05354660185

SARIÇAM KURBAN KESİM YERİ - ORHAN GAZİ MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARININ SONUNDAKİ BOŞ ALAN - 0322 444 7223

SARIÇAM KURBAN KESİM YERİ - MEHMET AKİF ERSOY MAH. ULUBATLI HASAN BULVARI KANAL ÜZERİNDEKİ HAVUZUN YANINDAKİ BOŞ ALAN - 0322 444 7223

ADANA SARIÇAM 1 NOLU KURBAN KESİM YERİ - ORHAN GAZİ MAHALLESİ ADNAN KAHVECİ BULVARININ SONUNDAKİ BOŞ ALAN. - 0322 341 0808

ADANA SARIÇAM 2 NOLU KURBAN KESİM YERİ - MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ ULUBATLI HASAN BULVARI KANAL ÜZERİNDEKİ HAVUZUN YANINDAKİ BOŞ ALAN. - 0322 341 0808

HUZUREVLERİ KURBANLIK KESİM YERİ - HUZUREVLERİ MH. SEMT PAZARI İÇİ ÇUKUROVA ADANA - 03222320793

BEYAZEVLER KESİM YERİ - BEYAZ EVLER MH. MİRAÇ CAMİİ YANI ÇUKUROVA ADANA - 03222350793

TOROS MH. KESİM YERİ - TOROS MH. SEMT PAZARI KENAN EVREN BULVARI ÜZERİ ÇUKUROVA ADANA - 03222350793

KURTTEPE MAH KESİM YERİ - KURT MH. SEMT PAZARI ÇUKUROVA ADANA - 03222350793

FUAR ALANI BİTİŞİĞİ BOŞ ALAN - 100. YIL MH. FUAR ALANI YANI KARAİSALI YOLU ÇUKUROVA-ADANA - 03222350793

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ADANA KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

CEYHAN BELEDİYESİ HAYVAN SATIŞ PAZAR YERİ - BÖLGE TRAFİK CİVARI CEYHAN/ADANA - 6134022

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - İSLAM MAHALLESİ - 0322 741 2127

KARAİSALI KURBAN SATIŞ YERİ - KAYMAKAMLIK ARKASI KARAİSALI ADANA - 0322 551 32 80-81

KOZAN BELEDİYESİ CANLI HAYVAN SATIŞ YERİ - MAHMUTLU MAH. KADİRLİ YOLU ÜZERİ KOZAN - 03225158400

KURBAN SATIŞ YERİ - D-750 KARAYOLU ÜZERİ ŞALGAMCILAR SİTESİ ARKASI POZANTI/ADANA - 0 322 581 30 27

AKÇATEKİR - ELMALI BOĞAZI MEZBAHANE YANI - 0322 5813027

KAMIŞLI - KAMIŞLI MAHALLESİ MERKEZ DEĞİRMEN YANI POZANTI/ADANA - 0322 581 30 27

SAİMBEYLİ/KANLIOLUK MEVKİİ - SAİMBEYLİ KANLI OLUK MEVKİ - 03227612045

KURBAN SATIŞ YERİ - KANLIOLUK MEVKİ SATIŞ MERKEZİ SAİMBEYLİ/ ADANA - 322 7612126

TUFANBEYLİ - İSTİKLAL MAHALLESİ SEBZE PAZARI YANI - 03227818407

YUMURTALIK - KEMALPAŞA MAHALLESİ 466 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLER - (0322) 671 20 17

YUMURTALIK - KEMALPAŞA MAHALLESİ 466 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLER - (0322) 671 20 13

YUMURTALIK - AYAS MH. HÜSEYİN BAYKARA CAD. DURMAZ SANAYİ KARŞISI - (0322) 671 20 17

KURBAN SATIŞ YERİ - MANSURLU MAHALLESİ PAZAR YERİ - 3225912018

KURBAN SATIŞ YERİ - BAŞPINAR MAHALLESİ PAZAR YERİ - 3225912018

ADANA İMAMOĞLU CUMHURİYET MAH. TÜP DEPOSU YANI - ADANA İMAMOĞLU CUMHURİYET MAH. TÜP DEPOSU YANI - 03228921717

ADANA İMAMOĞLU CUMHURİYET MAH. TÜP DEPOSU YANI - ADANA İMAMOĞLU CUMHURİYET MAH. TÜP DEPOSU YANI - 03228921717

FEVZİPAŞA MAHALLESİ SEMT PAZARI TREN YOLU YANI - FEVZİPAŞA MAHALLESİ 48056 SOKAK NO:80 SEYHAN/ADANA - 03223525394

2000 EVLER MAHALLESİ GÜLEN ÖZKAN CAMİİ KARŞISI BOŞ ARSA - 2000 EVLER MAHALLESİ 76039 SOKAK NO:18 SEYHAN/ADANA - 03223525394

FATİH MAHALLESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE YANI - FATİH MAHALLESİ KUZEY KIYI BOYU NO:280 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE YANI - 03223525394

YEŞİLYURT MAHALLESİ EVREN SİTESİ YANI - YEŞİLYURT MAHALLESİ 70001 SOKAK NO:43/1 SEYHAN ADANA - 03223525394

EMEK MAHALLESİ, KAPALI SEMT PAZARI İÇERİSİ - EMEK MAHALLESİ 47019 SK NO:5 SEYHAN ADANA KAPALI SEMT PAZARI İÇERİSİ - 03223525394

GÜRSELPAŞA MAHALLESİ KIYIBOYU SEMT PAZARI YANI - GÜRSELPAŞA MAHALLESİ KUZEY KIYIBOYU NO:306 SEMT PAZARI İÇİ - 03223525394

MİTHATPAŞA MAHALLESİ MİTHATPAŞA BULVARI HAVUZ YANI - MİTHATPAŞA MAHALLESİ MİTHATPAŞA BULVARI HAVUZ YANI - 03223525394

GÜLBAHÇESİ MAHALLESİ KAPALI SEMT PAZARI YANI (TOP SAHASI) - GÜLBAHÇESİ MAHALLESİ 13004 SOKAK N:1 A SEYHAN ADANA - 03223525394

KURBAN SATIŞ YERİ - "KIŞLA MAHALLESİ AHMET SUSAR KİREMİTHANE GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ YANI" - 3223216161

KURBAN SATIŞ YERİ - AKINCILAR MAH. KAPALI SEMT PAZARI YANI - 3223216161

KURBAN SATIŞ YERİ - MUSTAFA KEMAL PAŞA BULV. YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ KARŞISI - 3223216161

KURBAN SATIŞ YERİ - KİREMİTHANE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ YANINDA BULUNAN BOŞ ALAN - 3223216161

SARIÇAM KURBAN SATIŞ YERİ - ORHAN GAZİ MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARININ SONUNDAKİ BOŞ ARSA - 0322 444 7223

SARIÇAM KURBAN SATIŞ YERİ - MEHMET AKİF ERSOY MAH. ULUBATLI HASAN BULVARI KANAL ÜZERİNDEKİ HAVUZUN YANINDAKİ BOŞ ALAN - 0322 444 7223

SARIÇAM KURBAN SATIŞ YERİ - GÜLTEPE MAH. 1596173 VE 15955/1 PARSELDEKİ BOŞ ALAN. (BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KARŞISI) - 0322 444 7223

ADANA SARIÇAM 1 NOLU KURBAN SATIŞ YERİ VE KESİM YERİ - ORHAN GAZİ MAHALLESİ ADNAN KAHVECİ BULVARININ SONUNDAKİ BOŞ ALAN. - 0322 341 0808

ADANA SARIÇAM 2 NOLU KURBAN SATIŞ YERİ VE KESİM YERİ - MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ ULUBATLI HASAN BULVARI KANAL ÜZERİNDEKİ HAVUZUN YANINDAKİ BOŞ ALAN. - 0322 341 0808

ADANA SARIÇAM 3 NOLU KURBAN SATIŞ YERİ - GÜLTEPE MAHALLESİ ÇATALAN CADDESİ ÇELİKLER İNŞAATIN YANINDAKİ BOŞ ALAN. - 0322 341 0808

FUAR ALANI BİTİŞİĞİ BOŞ ALAN - 100. YIL MH. FUAR ALANI BİTİŞİĞİ KARAİSALI YOLU ÇUKUROVA-ADANA - 03222350793

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.