ADANA Kozan'da korkutan yangın Kozan'da korkutan yangınADANA'nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, büyümeden söndürüldü.

Kozan'da korkutan yangın

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde ilçedeki Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak Denli Apartmanı'nın 5'nci katında bulunan Mustafa Uyanık'a ait evde meydana geldi. Apartmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın 6'ncı katında yatalak hasta olan bir vatandaş, komşuların desteğiyle indirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA