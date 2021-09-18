Adana Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde mesire alanında temizlik yaptı

Türk Kızılay Adana gönüllüleri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Adana Kızılay gönüllüleri, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla DSİ mesire alanında bir araya geldi.

Gönüllüler, buradaki kağıt, plastik, metal ve şişe gibi atıkları topladı.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı, temizlik konusuna vurgu yaparak, gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyledi.