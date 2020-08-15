ADANA Kız kardeşine küfrettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandı
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ADANA Kız kardeşine küfrettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandı

Kız kardeşine küfrettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandıADANA'da kız kardeşine laf attığı öne sürülen Lübnan'lı Firas O.?yu (20) çıkan kavgada bıçakla yaralayan Serdar K. (21), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:54

Kız kardeşine küfrettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandı

ADANA'da kız kardeşine laf attığı öne sürülen Lübnan'lı Firas O.?yu (20) çıkan kavgada bıçakla yaralayan Serdar K. (21), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi 18042. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., sokakta yürüyen bir genç kıza sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine genç kızın ağabeyi Firas O., Serdar K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Firas O., Serdar K.?ye kafa atarak burnunu kırdı. Serdar K. ise yanında getirdiği bıçakla Firas O.?yu yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Firas O., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Firas O.?yu yaralayan Serdar K.?yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA Kız kardeşine küfrettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandı

Kaynak: DHA

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