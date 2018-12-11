Adana 'Kedi-Köpek Tüyünden Korkmayın'

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, halk arasında yaygın olan, 'kedi-köpek tüyü zararlıdır ve ciğerlerde kist oluşumuna sebep olur' bilgisinin yanlış olduğunu söyledi.

Kedi-köpek tüylerinin zararlı olması ve insanların midesinde ve ciğerlerinde kiste sebep olduğu düşüncesinin insanlarda hayvanlardan uzak durma duygusunu tetiklediğine vurgu yapan Nihat Köse, 'Kedilerin ve köpeklerin bağırsaklarında yaşayan bir tenya burada larvalarını bırakarak çoğalmaya başlar. Bu durumu yaşayan hayvanın dışkısı insan vücuduyla temas ederse hastalık bulaşma riski vardır. Bulaşan bu yumurtalar insanın vücuduna yerleşir ve burada çoğalarak kist oluşumuna neden olur. Yani hastalığın tüyle alakası yokturö dedi.

2 AYDA BİR AŞI ÖNEMLİ

Evcil hayvan besleyen insanların hastalık olsun ya da olmasın 2 ayda bir mutlaka veteriner hekime başvurarak hayvanlarına anti parazit aşısı yaptırması gerektiğini söyleyen Köse, bu şekilde hayvanın sindirim sistemine yerleşen tenyanın larva bırakacak kadar olgunlaşmasının önüne geçileceğini belirtti. Oluşan bu yanlış algıdan dolayı hayvanlara karşı bir antipati oluştuğunu bunun da hayvan düşmanlığını beslediğini dile getiren Nihat Köse, şöyle konuştu

'İnsanlar kedi köpek tüylerinin zararlı olduğunu, ciğerde kist yaptığını düşününce bir hayvan antipatisi oluşuyor. Bu da hayvan düşmanlığını tetikleyen, 'Dokunamayız, yanından geçemeyiz, yaklaşamam, evimde, sokağımda hayvan besletmemö gibi söylemleri yaratan tehlikeli bir durum. Hep söylerim, hayvan sevmeyen insan da sevemez. Bundan dolayı bu tür yanlış bilgileri kafamızdan atacağız. Zamanında alacağımız önlemlerle hastalık zincirinin önüne geçeceğiz.ö