Adana iskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı
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Adana iskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı

İskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandıADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

17.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:45
Adana iskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı

İskele çöktü, 2'si ağır 3 yaralandı

ADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıçam İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden bin yataklı öğrenci yurdu inşattının dış sıvasını yapan 3 , iskelenin çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. İşçilerden 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından 112 ekipleri, yaralı işçilerin hastaneye kaldırdı. İnşattaki çalışmayada ara verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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