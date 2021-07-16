Adana İmamoğlu-Kozan-Kadirli-Osmaniye Demiryolu Bağlantısı Projesi Nihai Karar İlanı
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Adana İmamoğlu-Kozan-Kadirli-Osmaniye Demiryolu Bağlantısı Projesi Nihai Karar İlanı

Adana İmamoğlu-Kozan-Kadirli-Osmaniye Demiryolu Bağlantısı Projesi Nihai Karar İlanı
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Adana İmamoğlu-Kozan-Kadirli-Osmaniye Demiryolu Bağlantısı Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED yönetmeliğinin 14.

Adana İmamoğlu-Kozan-Kadirli-Osmaniye Demiryolu Bağlantısı Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED yönetmeliğinin 14. maddesinin (1) no'lu bendi kapsamında görüşe açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. İlgili link: https://eced-duyuru. csb. gov. tr/eced-prod/duyurular. xhtml

Kaynak: Habermetre

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