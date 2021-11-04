ADANA HAVALİMANI'NA KAÇAN GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ŞÜPHELİLER BİZ BİR HATA YAPTIK

ANKARA (DHA) - ADANA'da önceki gün TIR'da yakalanan, içlerinden 21'i kaçıp Adana Havalimanı'nın tellerinden atlayarak piste giren 120 kaçak göçmeni Bitlis'in Tatvan ilçesinden alıp Ankara'ya götürdüğü belirlenen 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden TIR şoförü Aydın K.?nin, 'Biz bir hata yaptık. Göçmenleri, Tatvan'dan verdiler ve Ankara'ya götürmemizi istediler. Bu taşımanın karşılığında para bile almadık' dedi. Aydın K. ile Muharrem K. tutuklanırken, Hanım A. ise serbest bırakıldı.

Olay, 2 Kasım günü saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulama sırasında Aydın K. yönetimindeki TIR ile arkasındaki otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen TIR'ın kasasında; 111'i Afganistan, 8'i Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu toplam 120 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü Aydın K. ile otomobildeki Muharrem K. ve baldızı Hanım A. da gözaltına alındı. Polis, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne TIR'ı çekerken, kaçan 21 kaçak göçmen Adana Havalimanı'nın tellerinden atlayıp, piste girdi.

UÇAK SON ANDA DURDURULDU

Adana'ya iniş yapıp park alanına geçen pilot, kalabalığı fark edince uçağı durdurdu. Havalimanı güvenlik görevlileriyle polis ekipleri, gruba müdahale etti. Kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı. Güvenlik güçleri, kaçak göçmenlerin tamamını yakaladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay nedeniyle havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1,5 saat durduruldu. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'PARA BİLE ALMADIK'

Emniyete götürülen şüphelilerden Aydın K. ile Muharrem K., kaçak göçmenleri taşıdıklarını kabul etti. Aydın K.'nin, 'Biz bir hata yaptık. Göçmenleri, Tatvan'dan verdiler ve Ankara'ya götürmemizi istediler. Bu taşımanın karşılığında para bile almadık' dediği öne sürüldü. Hanım A. ise Ankara'ya gitmek için eniştesiyle birlikte yola çıktığını, TIR'dan haberi olmadığını ve şoför Aydın K.?yi tanımadığını iddia etti.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

İşlemlerinin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edildi. Hanım A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aydın K. ile Muharrem K. tutuklandı.